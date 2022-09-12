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00:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу

В финале итальянцы обыграли команду Польши.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Италии обыграла команду Польши в финальном матче чемпионата мира по волейболу. Встреча прошла в ночь на воскресенье в польском городе Катовице.

Встреча завершилась со счетом 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 в пользу сборной Италии. Итальянская команда выиграла все матчи на чемпионате мира. Для команды Польши данное поражение стало единственным на турнире.

Бронзовые медали чемпионата мира завоевала сборная Бразилии. В матче за третье место бразильцы победили команду Словении (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Сборная Италии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира, ранее команда побеждала на соревнованиях в 1990, 1994 и 1998 годах. Больше чемпионских титулов только на счету сборной СССР, которая шесть раз побеждала на мировом первенстве. Сборная Польши побеждала на двух предыдущих чемпионатах мира, третья победа подряд могла позволить польской команде сравняться с рекордсменами по этому показателю — командами Италии и Бразилии (2002, 2006, 2010).

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные и клубы из России и Белоруссии от международных соревнований. Также международная федерация перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Турнир, который проходил с 26 августа по 11 сентября, изначально должен был пройти в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

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