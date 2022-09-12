Сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат мира по волейболу

ТАСС, 12 сентября. Мужская сборная Италии обыграла команду Польши в финальном матче чемпионата мира по волейболу. Встреча прошла в ночь на воскресенье в польском городе Катовице.

Встреча завершилась со счетом 22:25, 25:21, 25:18, 25:20 в пользу сборной Италии. Итальянская команда выиграла все матчи на чемпионате мира. Для команды Польши данное поражение стало единственным на турнире.

Бронзовые медали чемпионата мира завоевала сборная Бразилии. В матче за третье место бразильцы победили команду Словении (25:18, 25:18, 22:25, 25:18).

Сборная Италии в четвертый раз стала победителем чемпионата мира, ранее команда побеждала на соревнованиях в 1990, 1994 и 1998 годах. Больше чемпионских титулов только на счету сборной СССР, которая шесть раз побеждала на мировом первенстве. Сборная Польши побеждала на двух предыдущих чемпионатах мира, третья победа подряд могла позволить польской команде сравняться с рекордсменами по этому показателю — командами Италии и Бразилии (2002, 2006, 2010).