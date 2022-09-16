Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Астон Вилла
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ноттингем Форест
Фулхэм
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осер
Лорьян
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Лечче
11
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Герта
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
СКА
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Сочи
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
40
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
25
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
Металлург
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
22500-я победа «Спартака» в ЧР
21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Белоруссии в товарищеском матче.

Наверх
Источник: Официальная группа сборной России "ВКонтакте"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:12, 25:17). 17 сентября команды снова сыграют между собой. 20 и 21 сентября в Москве состоятся матчи между мужскими сборными.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира 2022 года.

 Дарья Клишина — впервые о муже, жизни в США, Касаткиной, диалоге об Украине
Аборт ради золота Олимпиады: драма великой французской фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь