Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Белоруссии в товарищеском матче.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу переиграла команду Белоруссии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:12, 25:17). 17 сентября команды снова сыграют между собой. 20 и 21 сентября в Москве состоятся матчи между мужскими сборными.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира 2022 года.