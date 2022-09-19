Запрещенное вещество попало в организм волейболистов Бутько и Мороза через лекарства
Об этом ТАСС сообщил источник.
Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запрещенное вещество, обнаруженное в допинг-пробах бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, попало в их организм через медицинские препараты. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.
«Пришло уведомление, что пробы 2014 года содержат медицинские препараты, которые были прописаны и назначены Бутько и Морозу докторами, — сказал собеседник агентства. — Они их принимали, эти лекарства были внесены в карточку учета, об этом было везде заявлено, это не скрывали. Препараты никак не влияли на кондиции спортсменов. На данный момент они самоотстранились, ждем решения по сроку».
«У Бутько этот препарат был для поддержания функций сердца, который был назначен после простудного заболевания, — продолжил он. — Мы направили документы с объяснениями в августе. Теперь ожидаем решения FIVB [Международной федерации волейбола]».
Бутько 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира (2011 года) и Мировой лиги (2011), чемпионом Европы (2017). Связующий трижды становился чемпионом страны в составе казанского «Зенита». Сезон-2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе», в настоящее время волейболист находится без клуба.
Морозу 35 лет, он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). За сборную России он выступал с 2012 по 2015 год. В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат, в пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.