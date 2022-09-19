Запрещенное вещество попало в организм волейболистов Бутько и Мороза через лекарства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запрещенное вещество, обнаруженное в допинг-пробах бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, попало в их организм через медицинские препараты. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«Пришло уведомление, что пробы 2014 года содержат медицинские препараты, которые были прописаны и назначены Бутько и Морозу докторами, — сказал собеседник агентства. — Они их принимали, эти лекарства были внесены в карточку учета, об этом было везде заявлено, это не скрывали. Препараты никак не влияли на кондиции спортсменов. На данный момент они самоотстранились, ждем решения по сроку».

«У Бутько этот препарат был для поддержания функций сердца, который был назначен после простудного заболевания, — продолжил он. — Мы направили документы с объяснениями в августе. Теперь ожидаем решения FIVB [Международной федерации волейбола]».

Бутько 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира (2011 года) и Мировой лиги (2011), чемпионом Европы (2017). Связующий трижды становился чемпионом страны в составе казанского «Зенита». Сезон-2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе», в настоящее время волейболист находится без клуба.