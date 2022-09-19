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19:35 (мск), источник: ТАСС

Яременко подтвердил информацию о положительных допинг-пробах волейболистов Бутько и Мороза

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, пробы были сданы на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» и сборной России Александр Бутько и Павел Мороз сдали допинг-пробы, впоследствии оказавшиеся положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/14 в одной команде, и проба была взята в Екатеринбурге на “Финале шести”, и ее результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу, — заявил Яременко. — Вряд ли что-то еще вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет».

Ранее источник сообщил ТАСС о положительных допинг-пробах Бутько и Мороза.

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