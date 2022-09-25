Волейболист «Газпром-Югры» получил повестку от военкомата
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о получении повестки волейболистом ВК «Газпром-Югра».
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о получении повестки волейболистом ВК «Газпром-Югра».
«Никита Алексеев, который сейчас играет в “Газпром-Югра” получил повестку из военного комиссариата Кунцевского района, города Москвы. Он должен явиться туда 29 сентября. Пока не знаем на призыв или для уточнения данных. Никита два года отслужил в ВДВ», — сказал Яременко «СЭ».
В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.