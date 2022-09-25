Текущие события
Футбол. Лига наций
25.09
Дания
Франция
20
Футбол. Лига наций
25.09
Австрия
Хорватия
13
Футбол. Лига наций
25.09
Уэльс
Польша
01
Футбол. Лига наций
25.09
Нидерланды
Бельгия
10
Футбол. Лига наций
25.09
Фарерские острова
Турция
21
Футбол. Лига наций
25.09
Люксембург
Литва
10
Футбол. Лига наций
25.09
Азербайджан
Казахстан
30
Футбол. Лига наций
25.09
Словакия
Беларусь
11
Футбол. Первый дивизион
25.09
Динамо Мх
Родина
00
Футбол. Первый дивизион
25.09
Арсенал
Волга
20
Футбол. Первый дивизион
25.09
Балтика
Енисей
32
Футбол. Первый дивизион
25.09
Волгарь
Алания
00
Хоккей. КХЛ
25.09
Ак Барс
Трактор
32
Хоккей. КХЛ
25.09
Нефтехимик
Авангард
23
Хоккей. КХЛ
25.09
Сочи
Амур
ОТ
12
Футбол. Лига наций
25.09
Молдавия
Лихтенштейн
20
Футбол. Лига наций
25.09
Андорра
Латвия
11
Футбол. Первый дивизион
25.09
Акрон
Уфа
11
Футбол. Первый дивизион
25.09
Шинник
Рубин
10
Футбол. Первый дивизион
25.09
Краснодар-2
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
25.09
Велес
КАМАЗ
11
Хоккей. КХЛ
25.09
Витязь
Сибирь
ОТ
45
Все события
Фоторепортажи
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
25 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Волейболист «Газпром-Югры» получил повестку от военкомата

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о получении повестки волейболистом ВК «Газпром-Югра».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Никита Алексеев, который сейчас играет в “Газпром-Югра” получил повестку из военного комиссариата Кунцевского района, города Москвы. Он должен явиться туда 29 сентября. Пока не знаем на призыв или для уточнения данных. Никита два года отслужил в ВДВ», — сказал Яременко «СЭ».

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь