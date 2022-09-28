Солигорский «Шахтер» обыграл «Строитель» в матче за Суперкубок Беларуси по волейболу

Первый трофей нового сезона оспаривали сильнейшие команды Беларуси — солигорский «Шахтер» и минский «Строитель». В минувшем сезоне солигорчане в очередной раз завоевали золото чемпионата страны и стали победителями розыгрыша Кубка Беларуси, игроки же столичной команды начинали матч в статусе действующих обладателей Суперкубка.

По ходу стартовой партии минчане стабильно держали отрыв в несколько мячей и в итоге довели отрезок до победы — 25:21. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, но концовка снова лучше удалась «Строителю» — 25:23. Однако дальше ход игры повернул в другое русло: два следующих сета прошли под контролем солигорской команды — 25:17 и 25:21. Исход поединка решился в пятой партии, где сильнее оказались волейболисты «Шахтера» — 15:12. В итоге 3:2, трофей возвращается в Солигорск.