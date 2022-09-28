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20:17 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» обыграл «Строитель» в матче за Суперкубок Беларуси по волейболу

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном дворце спорта «Уручье» состоялся матч за Суперкубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый трофей нового сезона оспаривали сильнейшие команды Беларуси — солигорский «Шахтер» и минский «Строитель». В минувшем сезоне солигорчане в очередной раз завоевали золото чемпионата страны и стали победителями розыгрыша Кубка Беларуси, игроки же столичной команды начинали матч в статусе действующих обладателей Суперкубка.

По ходу стартовой партии минчане стабильно держали отрыв в несколько мячей и в итоге довели отрезок до победы — 25:21. Второй сет прошел в более напряженной борьбе, но концовка снова лучше удалась «Строителю» — 25:23. Однако дальше ход игры повернул в другое русло: два следующих сета прошли под контролем солигорской команды — 25:17 и 25:21. Исход поединка решился в пятой партии, где сильнее оказались волейболисты «Шахтера» — 15:12. В итоге 3:2, трофей возвращается в Солигорск.

Матч за Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужских команд состоялся в шестой раз. Строитель становился обладателем трофея в 2017 и 2021 году, на счету «Шахтера» уже четыре победы в розыгрыше после триумфов в 2018, 2019 и 2020 году. Далее солигорчан ожидает старт в предварительном этапе Кубка страны, первый матч которого пройдет 7 октября. Строитель начнет выступление в турнире сразу с полуфинальной стадии.

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