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22:00 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболист «Шахтера» Андрей Марченко: Матч за Суперкубок очень важен на старте сезона

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом волейбольном сезоне солигорский «Шахтер» будет стремиться к выигрышу всех национальных трофеев. Такую цель по окончании Суперкубка страны в беседе с корреспондентом БЕЛТА озвучил доигровщик клуба Андрей Марченко.

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В матче за Суперкубок Беларуси, прошедшем на площадке дворца спорта «Уручье», волейболисты «Шахтера» обыграли минский «Строитель» со счетом 3:2 (21:25, 23:25, 25:17, 25:21, 15:12).

Об игре.

— Первые две партии мы откровенно провалили. Играли очень скованно, некий мандраж присутствовал. Соперник не навязывал ничего сверхъестественного, скорее, у нас многое не получалось, часто ошибались. Но потом удачно сработали замены, очень хорошо вошел в игру Максим Богатко. И команда потихоньку набрала обороты и в конце концов все получилось.

О камбэке.

— В перерыве после второго сета ребята сказали, что нужно устроить для зрителей праздник волейбола и сыграть все пять партий. После этого, можно сказать, командный дух поднялся. Мы на самом деле любим трудные матчи, у нас часто так получается, что поначалу проигрываем, но в один момент собираемся, начинаем действовать чуть более расслабленно и прокладываем путь к победе.

О сопернике.

— «Строитель» в этом сезоне будет играть в российской Суперлиге, и нам очень хотелось одолеть команду из сильного чемпионата. Это стало дополнительной мотивацией сегодня. Стоит отдать должное парням из «Строителя», они хорошо играли, и в целом у Минска очень крепкая команда в этом году. С ними будет тяжело бороться в дальнейшем.

О целях на сезон.

— В планах — только побеждать, другого выбора нет. Самое главное — обойтись без травм. Также хочется выиграть все внутренние турниры, в том числе чемпионат и Кубок. В прошлом сезоне мы немного оступились на старте, проиграв Суперкубок, поэтому сегодняшний матч был очень важным: трофей есть трофей.

Далее солигорский клуб ожидает старт в предварительном этапе Кубка Беларуси, первый матч которого пройдет 7 октября.

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