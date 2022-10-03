Волейболистки «Минчанки» проиграли «Динамо-Казани» в российской Суперлиге

Поединок в столичном дворце спорта «Уручье» стал для наших девушек первым домашним матчем в новом сезоне. Соперницы белорусок «Динамо-Казань» в минувшем чемпионате вошли в четверку лучших команд турнира, в то время как «Минчанка» заняла предпоследнее 13-е место. Тем не менее, в стартовой партии солиднее выглядели именно хозяйки площадки — 25:22. К сожалению, данный отрезок так и остался для белорусок единственным удачным, три последующих сета выиграли гостьи из Казани (25:20, 25:9, 25:23). Таким образом, наши девушки терпят второе поражение на старте сезона — 24 сентября подопечные Сергея Юркина уступили московскому «Динамо» (0:3).
Следующую игру в женском чемпионате России по волейболу «Минчанка» проведет 9 октября в гостях у «Тулицы». В минувшем сезоне Суперлиги команды встречались между собой дважды, оба матча белоруски проиграли с одинаковым счетом 1:3. Также девушки из Тулы оказались сильнее в поединке предварительного раунда Кубка России 10 сентября (3:0).