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3 октября, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли «Динамо-Казани» в российской Суперлиге

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на своей площадке уступили «Динамо-Казани» во втором матче сезона российской Суперлиги среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Поединок в столичном дворце спорта «Уручье» стал для наших девушек первым домашним матчем в новом сезоне. Соперницы белорусок «Динамо-Казань» в минувшем чемпионате вошли в четверку лучших команд турнира, в то время как «Минчанка» заняла предпоследнее 13-е место. Тем не менее, в стартовой партии солиднее выглядели именно хозяйки площадки — 25:22. К сожалению, данный отрезок так и остался для белорусок единственным удачным, три последующих сета выиграли гостьи из Казани (25:20, 25:9, 25:23). Таким образом, наши девушки терпят второе поражение на старте сезона — 24 сентября подопечные Сергея Юркина уступили московскому «Динамо» (0:3).

Следующую игру в женском чемпионате России по волейболу «Минчанка» проведет 9 октября в гостях у «Тулицы». В минувшем сезоне Суперлиги команды встречались между собой дважды, оба матча белоруски проиграли с одинаковым счетом 1:3. Также девушки из Тулы оказались сильнее в поединке предварительного раунда Кубка России 10 сентября (3:0).

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