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15:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Французский волейболист перечислил три удивившие его вещи в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший волейболист красноярского «Енисея» и сборной Франции Антонен Рузье рассказал, что удивило его в России больше всего.

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Источник: AFP 2022

«Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну и последнее связано со спортом: тренировки были очень тяжелыми», — приводит его слова «Лента.ру».

Рузье добавил, что остался впечатлен архитектурой Москвы и Санкт-Петербурга. Также он отметил, что родственники и друзья поддержали его решение о переходе в российский клуб.

«Мои близкие были очень рады за меня, потому что я осуществил часть своей мечты — сыграть в одном из самых конкурентных чемпионатов мира», — сказал спортсмен.

Рузье выступает за французский «Ле-Плесси-Робинсон» с 2021 года. Он играл за «Енисей» с 2017 по 2018 год.

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