Французский волейболист перечислил три удивившие его вещи в России
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший волейболист красноярского «Енисея» и сборной Франции Антонен Рузье рассказал, что удивило его в России больше всего.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший волейболист красноярского «Енисея» и сборной Франции Антонен Рузье рассказал, что удивило его в России больше всего.
«Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну и последнее связано со спортом: тренировки были очень тяжелыми», — приводит его слова «Лента.ру».
Рузье добавил, что остался впечатлен архитектурой Москвы и Санкт-Петербурга. Также он отметил, что родственники и друзья поддержали его решение о переходе в российский клуб.
«Мои близкие были очень рады за меня, потому что я осуществил часть своей мечты — сыграть в одном из самых конкурентных чемпионатов мира», — сказал спортсмен.
Рузье выступает за французский «Ле-Плесси-Робинсон» с 2021 года. Он играл за «Енисей» с 2017 по 2018 год.