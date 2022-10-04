Французский волейболист перечислил три удивившие его вещи в России

«Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну и последнее связано со спортом: тренировки были очень тяжелыми», — приводит его слова «Лента.ру».

Рузье добавил, что остался впечатлен архитектурой Москвы и Санкт-Петербурга. Также он отметил, что родственники и друзья поддержали его решение о переходе в российский клуб.

«Мои близкие были очень рады за меня, потому что я осуществил часть своей мечты — сыграть в одном из самых конкурентных чемпионатов мира», — сказал спортсмен.