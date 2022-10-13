Сербия и Бразилия сыграют в финале женского чемпионата мира по волейболу

Встреча в нидерландском Апелдорне завершилась со счетом 3−1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19) в пользу бразильянок.

Сборная Бразилии сыграет в финале чемпионата мира в четвертый раз, команда трижды становилась серебряным призером.

За золотые медали бразильянки поспорят со сборной Сербии. Финальная встреча состоится 15 октября. Итальянки в тот же день сыграют в матче за третье место с командой США.