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13 октября, источник: Спорт РИА Новости

Сербия и Бразилия сыграют в финале женского чемпионата мира по волейболу

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Женская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Италии в полуфинальном матче чемпионата мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в нидерландском Апелдорне завершилась со счетом 3−1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:19) в пользу бразильянок.

Сборная Бразилии сыграет в финале чемпионата мира в четвертый раз, команда трижды становилась серебряным призером.

За золотые медали бразильянки поспорят со сборной Сербии. Финальная встреча состоится 15 октября. Итальянки в тот же день сыграют в матче за третье место с командой США.

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