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19:28 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» в четвертый раз выиграло Суперкубок России по волейболу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Волейболисты московского «Динамо» обыграли казанский «Зенит» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча прошла в субботу в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Матч закончился со счетом 3−2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в пользу «Динамо».

«Динамо» выиграло Суперкубок России в четвертый раз, ранее бело-голубые становились обладателями трофея в 2008, 2009 и 2021 годах. «Зенит» является восьмикратным обладателем суперкубка (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020).

В прошлом сезоне «Динамо» в четвертый раз в истории стало чемпионом России, «Зенит» является обладателем Кубка России 2021 года.

Матч за Суперкубок России проводится в рамках чемпионата России. В следующем туре «Динамо» дома сыграет с петербургским «Зенитом» 19 октября, казанский «Зенит» в этот же день на выезде встретится с новосибирским «Локомотивом».

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