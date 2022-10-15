Московское «Динамо» в четвертый раз выиграло Суперкубок России по волейболу

Матч закончился со счетом 3−2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8) в пользу «Динамо».

«Динамо» выиграло Суперкубок России в четвертый раз, ранее бело-голубые становились обладателями трофея в 2008, 2009 и 2021 годах. «Зенит» является восьмикратным обладателем суперкубка (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020).

В прошлом сезоне «Динамо» в четвертый раз в истории стало чемпионом России, «Зенит» является обладателем Кубка России 2021 года.