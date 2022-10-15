Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу, который прошел в Польше и Нидерландах.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу, который прошел в Польше и Нидерландах.
Встреча в нидерландском Апелдорне завершилась победой команды Сербии со счетом 3−0 (26:24, 25:22, 25:17).
Сербки во второй раз стали чемпионками мира (2018, 2022), также на счету команды бронзовые медали турнира 2006 года. Сборная Бразилии в четвертый раз завоевала серебряные медали (1994, 2006, 2010, 2022), также на счету команды бронза чемпионата 2014 года.
Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира 2022 года.