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22:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу, который прошел в Польше и Нидерландах.

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Источник: AP 2022

Встреча в нидерландском Апелдорне завершилась победой команды Сербии со счетом 3−0 (26:24, 25:22, 25:17).

Сербки во второй раз стали чемпионками мира (2018, 2022), также на счету команды бронзовые медали турнира 2006 года. Сборная Бразилии в четвертый раз завоевала серебряные медали (1994, 2006, 2010, 2022), также на счету команды бронза чемпионата 2014 года.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях и лишила РФ права проведения мужского чемпионата мира 2022 года.

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