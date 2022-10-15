Женская сборная Сербии стала победителем чемпионата мира по волейболу

Сербки во второй раз стали чемпионками мира (2018, 2022), также на счету команды бронзовые медали турнира 2006 года. Сборная Бразилии в четвертый раз завоевала серебряные медали (1994, 2006, 2010, 2022), также на счету команды бронза чемпионата 2014 года.