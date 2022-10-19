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19 октября, источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» продлили серию без побед в российской Суперлиге

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный «Строитель» потерпел очередное поражение в рамках регулярного чемпионата российской волейбольной Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертом матче сезона подопечные Олега Микановича на выезде проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя. Навязать борьбу сопернику минчане смогли только в стартовом сете: к финальному отрезку партии команды подошли при счете 20:19, но концовка осталась за хозяевами. В двух следующих сетах преимущество «Факела» было уже более уверенным — 25:11 и 25:20. Таким образом, 0:3, «Строитель» продолжает идти в чемпионате России без побед. Волейболисты из Нового Уренгоя, напротив, пока не проиграли ни матча.

Следующий поединок в российской волейбольной Суперлиге белорусская команда проведет 23 октября в гостях у казанского «Зенита». Начало встречи — в 17.00.

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