Волейболисты минского «Строителя» продлили серию без побед в российской Суперлиге

В четвертом матче сезона подопечные Олега Микановича на выезде проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя. Навязать борьбу сопернику минчане смогли только в стартовом сете: к финальному отрезку партии команды подошли при счете 20:19, но концовка осталась за хозяевами. В двух следующих сетах преимущество «Факела» было уже более уверенным — 25:11 и 25:20. Таким образом, 0:3, «Строитель» продолжает идти в чемпионате России без побед. Волейболисты из Нового Уренгоя, напротив, пока не проиграли ни матча.