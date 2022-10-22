Волейболистки «Минчанки» обыграли «Ленинградку» в матче российской Суперлиги

Две стартовые партии поединка в Санкт-Петербурге остались за белорусками — 25:19 и 25:14. Однако развить уверенное начало в сухую победу не вышло: третий и четвертый сеты забрали хозяйки площадки — 25:16 и 25:13. Исход встречи решился в пятой партии, где удачливее оказались наши девушки — 15:13.
Эта виктория стала для подопечных Сергея Юркина второй в пяти матчах сезона, к слову, обе победы были добыты в решающих сетах. На данный момент «Минчанка» с 4 баллами занимает 10-е место среди 14 команд женской Суперлиги. Следующую встречу в чемпионате России белорусский коллектив проведет 28 октября в гостях у одного из лидеров таблицы московского «Динамо».