Волейболистки «Минчанки» обыграли «Ленинградку» в матче российской Суперлиги

Две стартовые партии поединка в Санкт-Петербурге остались за белорусками — 25:19 и 25:14. Однако развить уверенное начало в сухую победу не вышло: третий и четвертый сеты забрали хозяйки площадки — 25:16 и 25:13. Исход встречи решился в пятой партии, где удачливее оказались наши девушки — 15:13.