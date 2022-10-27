Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации
1 марта Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.
1 марта Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.
ТАСС, 27 октября. Женская и мужская команды России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Списки участников квалификации составлены Международной федерацией волейбола (FIVB), основываясь на текущем мировом рейтинге. Всего в мужской и женской квалификациях сыграют по 24 команды. В списки также не попали женская и мужская сборные Франции, которые получили право сыграть на Олимпиаде в Париже на правах страны-организатора. Сборные России не включили из-за отстранения от международных турниров.
28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.