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09:36 (мск), источник: ТАСС

Сборные России по волейболу не сыграют в олимпийской квалификации

1 марта Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 октября. Женская и мужская команды России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Списки участников квалификации составлены Международной федерацией волейбола (FIVB), основываясь на текущем мировом рейтинге. Всего в мужской и женской квалификациях сыграют по 24 команды. В списки также не попали женская и мужская сборные Франции, которые получили право сыграть на Олимпиаде в Париже на правах страны-организатора. Сборные России не включили из-за отстранения от международных турниров.

28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

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