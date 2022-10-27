Российских волейболистов отказались допустить к квалификации на Игры-2024

Отборочный турнир пройдет с 30 сентября по 8 октября 2023 года. К нему будут допущены команды, занимающие 1−26 место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), кроме сборных Франции и России. «Франция автоматически квалифицировалась на следующие Олимпийские игры в качестве принимающей страны. Россия не имеет права участвовать в соревнованиях в этот период», — сказано в заявлении на сайте МОК.

26 октября игрок сборной США Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за отказа FIVB допустить российских спортсменов к чемпионату мира по волейболу 2022 года. «Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил Андерсон.