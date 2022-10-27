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11:02 (мск), источник: ТАСС

В федерации волейбола заявили, что россияне сохраняют высокие шансы на участие в Олимпиаде

Ранее Международная федерация волейбола не включила мужскую и женскую сборные России в список участников квалификации на Олимпийские игры 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сборные России сохраняют высокие шансы на попадание в список участников Олимпийских игр в Париже по рейтингу. Об этом ТАСС сообщили в четверг во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) не включила мужскую и женскую сборные России в список участников квалификации на Олимпийские игры 2024 года.

«Мы все еще можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — заявили в федерации.

28 февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

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