ВФВ выступила с заявлением по поводу участия сборных России в квалификации к Олимпиаде-2024

«Сегодня в ряде ведущих СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборная России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.



Из этих публикаций у читателей, возможно, создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх-2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты.



Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности. В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент — в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях.



Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», — говорится в заявлении ВФВ, опубликованном в Telegram-канале организации.