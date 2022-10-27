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12:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ВФВ выступила с заявлением по поводу участия сборных России в квалификации к Олимпиаде-2024

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выступила с заявлением по поводу участия сборных России в квалификации к Олимпиаде-2024.

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Источник: РИА "Новости"

27 октября стало известно, что мужская и женская сборные России не сыграют в квалификации к Играм-2024.

«Сегодня в ряде ведущих СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборная России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.

Из этих публикаций у читателей, возможно, создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх-2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты.

Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности. В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент — в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях.

Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», — говорится в заявлении ВФВ, опубликованном в Telegram-канале организации.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

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