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12:37 (мск), источник: Sport24

Русские волейболисты не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024. Почему это еще не трагедия?

Все дело в новой системе отбора.

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Источник: РИА "Новости"

Россия может пролететь с Олимпиадой, как фанера над Парижем. С одной стороны, это давно не новость, но реальное понимание приходит только в тот момент, когда с этим сталкиваешься в лоб.

Первыми официально под удар попадают женская и мужская волейбольные сборные. Команды не вошли в список из 24-х участников олимпийской квалификации. Это невозможно по причине их отстранения от соревнований за границей из-за спецоперации. Помимо России в списке нет и Франции, но команды из этой страны не обязаны участвовать в квалификации на правах хозяев предстоящей Олимпиады-2024.

Источник: РИА "Новости"

На первый взгляд, кажется, что это сигнал для всего нашего спорта: квалы уже постепенно начались, а спортсмены до сих пор сидят дома. Тем не менее у того же волейбола особая ситуация, которая может позволить отобраться на Игры, не участвуя в отборе. Об этом сказал Sport24 и генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко:

— Эту новость нельзя назвать решением МОК. Это констатация факта. 3 марта уже было принято решение, чтобы отстранить наши сборные и клубы от международных соревнований. Из этого и следовало, что мы пропускаем квалификацию к Олимпийским играм 2024-го года. Других решений не было. Не хочу дразнить гусей, но система отбора на ОИ-2024, принятая FIVB, такова, что необязательно принимать участие в квалификации, а можно отобраться по рейтингу FIVB. Это значит, что шансы попасть на Олимпиаду у нас сохраняются.

Источник: РИА "Новости"

Дело в том, что в обновленной системе отбора рейтинг команд будет играть более важную роль в распределении путевок в Париж.

Всего в волейбольном турнире будут участвовать 12 команд у мужчин и женщин.

Одна путевка уже отдана Франции.

Шесть команд, которые поедут в Париж, определятся после квалификационных турниров 2023 года. Какие конкретно сборные примут в них участие, определяет рейтинг, где важно быть в топ-24.

Оставшиеся квоты (пять штук) будут распределены в 2024 году с использованием рейтинга Международной федерации волейбола (FIVB). Именно этот пункт и может позволить России оказаться участницей Олимпиады. Пока в рейтинге FIVB женская сборная располагается на 8-м месте, а мужская — на 5-м.

Вот только есть одна небольшая загвоздка. Квоты будут отдаваться с применением географического принципа. Приоритет будет у стран из тех континентов, на которых еще нет команд квалифицировавшихся в Париж. Но немного успокаивает то, что о лучших командах, не прошедших отбор, не должны забыть.

Источник: РИА "Новости"

У России есть шанс на позитивное завершение олимпийского отбора, но в дело могут вмешаться посторонние вещи. Пока ведь никто не разъяснял, будут ли учитывать место наших волейболистов в рейтинге или отстраненным можно и не мечтать о попадании в заветную пятерку тех, кто не участвовал в квалах. Также не стоит забывать, что допуск игроков может породить массовые бойкоты со стороны других команд. Да и вообще, нашу страну могут не допустить до Игр, если вдруг до 2024 года спецоперация не закончится. И вот последнее кажется самым важным во всей этой истории с Олимпиадой.

Автор: Виктория Дмитриева

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