Белорусские волейболисты проиграли второй матч подряд в Молодежной лиге России
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе кряду поражение в Молодежной лиге России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе кряду поражение в Молодежной лиге России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертом матче второго этапа МВЛ, игры которого проходят в Минске на площадке Республиканского государственного училища олимпийского резерва, наша сборная проиграла клубу «Нефтяник-УОР» из Оренбурга со счетом 0:3 (19:25, 16:25, 22:25). Команды уже играли между собой 23 октября, тогда сильнее оказались белорусы — 3:0. Это поражение стало для наших юношей вторым в рамках минского этапа МВЛ, также в активе сборной две победы. Следующий матч юниорская команда Беларуси проведет завтра против «СШОР Самотлор» из Нижневартовска, первый поединок между коллективами закончился в пользу наших ребят (3:1).
Женская юниорская сборная Беларуси начнет турнирный путь в Молодежной лиге России сегодня. Первыми соперницами наших спортсменок станут девушки из «Тулицы-2», встреча в Минске стартует в 19.30.