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13:40 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде

Во вторник Всероссийская федерация волейбола приняла решение перенести домашние матчи команды.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться и тренироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей. Об этом ТАСС в среду заявили в клубе.

«Клуб продолжит базироваться в Белгороде, команда также будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о переносе домашних матчей «Белогорья» в чемпионате России на гостевые площадки. С 12 ноября по 29 декабря на «Белгород-Арене» должны были пройти матчи «Белогорья» против новосибирского «Локомотива» (12 ноября), петербургского «Зенита» (26 ноября), минского «Строителя» (7 декабря), кемеровского «Кузбасса» (11 декабря) и нижегородского АСК (29 декабря).

Решение о переносе матчей на площадки соперников было принято исполкомом Всероссийской федерации волейбола 1 ноября. Те матчи, которые во втором круге «Белогорье» должно было провести в гостях, станут для команды домашними.

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