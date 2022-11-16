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16 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты добыли третью победу на этапе Молодежной лиги России

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по волейболу одержала победу в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной лиги России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В пятом поединке третьего тура МВЛ белорусские юниоры обыграли клуб «Динамо-ЛО-2» из города Сосновый Бор со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 30:28, 25:19). Таким образом, перед заключительной игрой этапа в активе нашей команды две виктории над динамовцами, два поражения от кемеровского «Кузбасса», а также победа над казанским «Зенитом-УОР». Очередным матчем против казанцев в четверг белорусы завершат третий тур МВЛ, встреча стартует в 11.00.

Участие в Молодежной волейбольной лиге России принимают дублирующие составы команд мужской российской Суперлиги, где выступает минский «Строитель». Первый тур МВЛ с участием белорусских юниоров состоялся в Москве в конце сентября, второй этап турнира проходил с 24 по 30 октября в Минске. После 17 игр сезона в активе нашей сборной 20 очков и 12-е место среди 16 команд лиги.

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