Белорусские волейболисты добыли третью победу на этапе Молодежной лиги России

В пятом поединке третьего тура МВЛ белорусские юниоры обыграли клуб «Динамо-ЛО-2» из города Сосновый Бор со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 30:28, 25:19). Таким образом, перед заключительной игрой этапа в активе нашей команды две виктории над динамовцами, два поражения от кемеровского «Кузбасса», а также победа над казанским «Зенитом-УОР». Очередным матчем против казанцев в четверг белорусы завершат третий тур МВЛ, встреча стартует в 11.00.