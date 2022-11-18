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18 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболистки потерпели второе поражение в сезоне Молодежной лиги России

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела поражение в очередном матче регулярного чемпионата Молодежной лиги России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором матче второго тура в Нижнем Новгороде наши девушки встречались с калининградским «Локомотивом-СШОР». Проиграв стартовую партию со счетом 17:25, белоруски оставили за собой два последующих сета (25:20 и 25:18), но в четвертом отрезке сильнее снова были россиянки (25:20). Как и во вчерашней игре наших юниорок против «Ленинградки-2», победитель определился в последней пятой партии. Однако на сей раз удача в решающем сете была не на стороне белорусок — 11:15 и итоговое поражение 2:3. Третий матч этапа МВЛ женская юниорская сборная нашей страны проведет в субботу против девушек из Санкт-Петербурга, встреча стартует в 16.00.

Участие в Молодежной волейбольной лиге России принимают дублирующие составы команд женской российской Суперлиги, где выступает столичная «Минчанка». Первый тур МВЛ с участием белорусских юниорок проходил в Минске с 27 по 30 октября. После шести игр сезона в активе нашей сборной 11 очков и третье место в турнирной таблице.

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