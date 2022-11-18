Белорусские волейболистки потерпели второе поражение в сезоне Молодежной лиги России

Во втором матче второго тура в Нижнем Новгороде наши девушки встречались с калининградским «Локомотивом-СШОР». Проиграв стартовую партию со счетом 17:25, белоруски оставили за собой два последующих сета (25:20 и 25:18), но в четвертом отрезке сильнее снова были россиянки (25:20). Как и во вчерашней игре наших юниорок против «Ленинградки-2», победитель определился в последней пятой партии. Однако на сей раз удача в решающем сете была не на стороне белорусок — 11:15 и итоговое поражение 2:3. Третий матч этапа МВЛ женская юниорская сборная нашей страны проведет в субботу против девушек из Санкт-Петербурга, встреча стартует в 16.00.