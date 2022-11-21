Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год за допинг

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Александр Бутько дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС в понедельник сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.

Срок дисквалификации истечет 1 апреля 2023 года.

«Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он (Бутько — прим. ТАСС) признал попадание запрещенного вещества в организм, — сказал Резванов. — Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года. Срок дисквалификации — год, она завершится 1 апреля. Он сможет вернуться к тренировкам 1 февраля».

В сентябре стало известно, что допинг-проба Бутько, сданная в 2014 году, дала положительный результат. По информации источника ТАСС, запрещенные вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты.