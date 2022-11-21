Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько дисквалифицировали на один год за допинг
Срок дисквалификации истечет 1 апреля 2023 года.
Срок дисквалификации истечет 1 апреля 2023 года.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу россиянин Александр Бутько дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС в понедельник сообщил агент игрока Дмитрий Резванов.
Срок дисквалификации истечет 1 апреля 2023 года.
«Мы подписали соглашение с Международной федерацией волейбола, которое одобрило Всемирное антидопинговое агентство, о том, что он (Бутько — прим. ТАСС) признал попадание запрещенного вещества в организм, — сказал Резванов. — Он добровольно отстранился от участия в тренировках и играх на профессиональном уровне в апреле прошлого года. Срок дисквалификации — год, она завершится 1 апреля. Он сможет вернуться к тренировкам 1 февраля».
В сентябре стало известно, что допинг-проба Бутько, сданная в 2014 году, дала положительный результат. По информации источника ТАСС, запрещенные вещества могли попасть в организм спортсмена через медицинские препараты.
Бутько 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира (2011) и Мировой лиги (2011), чемпионом Европы (2017). Связующий трижды становился чемпионом страны в составе казанского «Зенита». Сезон-2021/22 он провел в кемеровском «Кузбассе», в настоящее время волейболист находится без клуба.