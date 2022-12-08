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11:30 (мск), источник: ТАСС

FIVB отказалась платить компенсацию за отмену чемпионата мира по волейболу в России

Всероссийская федерация волейбола требует компенсировать $80 млн за отмену турнира в швейцарском суде.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) отказалась выплачивать российской стороне компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд. Об этом ТАСС в четверг сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира 2022 года из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России.

«Изначально позиция FIVB была, что чемпионат мира отменяют по форс-мажору, обстоятельствам непреодолимой силы, — сказал Яременко. — Этот пункт учтен в любом договоре, тем более таком важном, как [договоре] на проведение чемпионата мира. Этот пункт гласит, что в случае отмены чемпионата половина заявочного взноса возвращается заявителю. Из $40 млн, которые Россия заплатила, $20 млн должны вернуться».

«Но после этого FIVB позицию поменяла, поскольку они понесли дополнительные затраты на проведение этого чемпионата мира, и, насколько я понимаю, столкнулись с большими сложностями, чтобы вообще его провести, — продолжил Яременко. — В России они могли бы заработать, а здесь нужно проводить чемпионат мира, чтобы не потерять имидж. Они поменяли позицию, и теперь Россия может стать виновной стороной этой отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мол, мы могли бы предъявить свой встречный иск миллионов на 15, но не предъявляем, чемпионат отменен, и на этом закончили».

Собеседник агентства назвал позицию FIVB одной из причин, почему ВФВ в швейцарском суде требует компенсировать $80 млн за перенос чемпионата мира. «Поэтому было дело с исками, на этом этапе первый иск должен быть максимальным с точки зрения декларирования наших потерь. Поэтому сумма такая внушительная. Но это надолго», — добавил Яременко.

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