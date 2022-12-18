Волейболистки московского «Динамо» в пятый раз выиграли Кубок России

ТАСС, 18 декабря. Московский женский волейбольный клуб «Динамо» победил калининградский «Локомотив» в финале Кубка России. Встреча прошла в воскресенье в Туле.

Москвички победили со счетом 3−0 (25:15, 25:23, 25:20). В матче за третье место челябинский «Динамо-Метар» выиграл у тульской «Тулицы» со счетом 3−2 (25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7).