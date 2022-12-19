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12:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболист Мороз получил 15 месяцев дисквалификации за допинг

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российский волейболист Павел Мороз получил 15 месяцев дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерацией волейбола (FIVB).

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Источник: РИА "Новости"

В сентябре стало известно, что пробы российских волейболистов Мороза и Александра Бутько, сданные в апреле 2014 года, дали положительный результат. В пробе Мороза было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 января 2022 года и заканчивается 31 марта 2023 года.

«Волейболист Павел Мороз принял санкции FIVB за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество триметазидин было обнаружено в его пробе, взятой во время предсоревновательного анализа 29 апреля 2014 года во время чемпионата России по волейболу 2014 года, в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил, действовавших в то время», — говорится в заявлении.

Мороз — серебряный призер чемпионата России и клубного чемпионата мира. С 2012 по 2015 год он выступал за сборную России. В 2018 году Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев с 12 ноября 2018 года, в его допинг-пробе был обнаружен кокаин.

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