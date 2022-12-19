Волейболист Мороз получил 15 месяцев дисквалификации за допинг

В сентябре стало известно, что пробы российских волейболистов Мороза и Александра Бутько, сданные в апреле 2014 года, дали положительный результат. В пробе Мороза было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 января 2022 года и заканчивается 31 марта 2023 года.

«Волейболист Павел Мороз принял санкции FIVB за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество триметазидин было обнаружено в его пробе, взятой во время предсоревновательного анализа 29 апреля 2014 года во время чемпионата России по волейболу 2014 года, в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил, действовавших в то время», — говорится в заявлении.