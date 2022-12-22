Шок-контент в Лиге чемпионов! Украинки сыграли против русских, не став устраивать бойкот: как это вообще произошло?

Российские спортсмены отстранены от международных стартов, где могли бы выступать под флагом своей страны. Если же дело касается смены спортивного гражданства или выступления за какую-нибудь команду в статусе легионера — проблем нет. И политизированного спорта тоже.

Показательный пример — волейбольная Лига чемпионов.

У женщин в данный момент закончился 2-й раунд группового этапа. И никто бы не придал ему никакого значения, не играй в нем «Прометей» из украинского Днепропетровска и «Волеро» из французского Ле-Канне.

Украинки могли спокойно устроить бойкот соперницам по группе, но не стали этого делать. Клуб все же не российский. Тем не менее недовольства реально могли быть, потому что у «Волеро» половина команды состоит из наших волейболисток. Пополнение случилось перед началом нового сезона.

Клуб подписал: Виту Акимову, Елизавету Кочурину, Алину Попову, Викторию Кобзарь и Анну Котикову. Также в «Волеро» начала свой второй сезон Татьяна Симанихина.

Владельца Става Якоби (в прошлом он — Станислав Якубовский) вообще не смутил весь тот негатив, который витает вокруг российского спорта в этом году. Кажется, прошлое, плотно связанное с СССР (играл в дубле ЦСКА), на это повлияло. Из Союза в Швейцарию Якоби ведь уехал только в 1990 году. Когда в его жизнь вернулся волейбол, россиянки часто приезжали играть за его «Волеро». Поэтому массовое подписание талантливой молодежи в 2022-м не должно быть шоком ни для кого.

В стартовом составе на площадке против «Прометея» играли пять россиянок, а по ходу встречи появилась и Симанихина. И никого это ни эмоционально, ни словесно не взволновало (публично уж точно). Никто из украинской команды не стал останавливать встречу, набрасываться на наших волейболисток или вытворять что-то в этом духе. На трибунах в чешском городе Кутна-Гора тоже было тихо. Все просто занимались тем, что любят: спортсменки — играли, а зрители — наблюдали за происходящем на площадке.