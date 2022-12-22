Шок-контент в Лиге чемпионов! Украинки сыграли против русских, не став устраивать бойкот: как это вообще произошло?
Разбираемся.
Разбираемся.
Российские спортсмены отстранены от международных стартов, где могли бы выступать под флагом своей страны. Если же дело касается смены спортивного гражданства или выступления за какую-нибудь команду в статусе легионера — проблем нет. И политизированного спорта тоже.
Показательный пример — волейбольная Лига чемпионов.
У женщин в данный момент закончился 2-й раунд группового этапа. И никто бы не придал ему никакого значения, не играй в нем «Прометей» из украинского Днепропетровска и «Волеро» из французского Ле-Канне.
Украинки могли спокойно устроить бойкот соперницам по группе, но не стали этого делать. Клуб все же не российский. Тем не менее недовольства реально могли быть, потому что у «Волеро» половина команды состоит из наших волейболисток. Пополнение случилось перед началом нового сезона.
Клуб подписал: Виту Акимову, Елизавету Кочурину, Алину Попову, Викторию Кобзарь и Анну Котикову. Также в «Волеро» начала свой второй сезон Татьяна Симанихина.
Владельца Става Якоби (в прошлом он — Станислав Якубовский) вообще не смутил весь тот негатив, который витает вокруг российского спорта в этом году. Кажется, прошлое, плотно связанное с СССР (играл в дубле ЦСКА), на это повлияло. Из Союза в Швейцарию Якоби ведь уехал только в 1990 году. Когда в его жизнь вернулся волейбол, россиянки часто приезжали играть за его «Волеро». Поэтому массовое подписание талантливой молодежи в 2022-м не должно быть шоком ни для кого.
В стартовом составе на площадке против «Прометея» играли пять россиянок, а по ходу встречи появилась и Симанихина. И никого это ни эмоционально, ни словесно не взволновало (публично уж точно). Никто из украинской команды не стал останавливать встречу, набрасываться на наших волейболисток или вытворять что-то в этом духе. На трибунах в чешском городе Кутна-Гора тоже было тихо. Все просто занимались тем, что любят: спортсменки — играли, а зрители — наблюдали за происходящем на площадке.
«Волеро» вел 2:0 по партиям, но «Прометей» сделал камбэк и забрал матч — 3:2 (24:26, 17:25, 25:14, 25:15, 15:10). Но все это — второстепенное. Главное то, что команды неосознанно показали, каким должен быть спорт в такое непростое время.