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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» выиграл Кубок России в 11-й раз

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Казанский «Зенит» стал победителем Кубка России по волейболу.

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Источник: Официальная группа ВК "Зенит-Казань" ВКонтакте

В финальной встрече «Финала четырех», который прошел в Новом Уренгое, казанцы победили местный «Факел» со счетом 3−0 (25:16, 25:14, 25:21). Также в «Финале четырех» принимали участие белгородское «Белогорье» и новосибирский «Локомотив».

«Зенит» завоевал трофей в 11-й раз в своей истории. Также на счету «Зенита» 10 побед в чемпионате России и шесть — в Лиге чемпионов, в 2017 году казанцы выиграли клубный чемпионат мира.

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