Казанский «Зенит» выиграл Кубок России в 11-й раз

В финальной встрече «Финала четырех», который прошел в Новом Уренгое, казанцы победили местный «Факел» со счетом 3−0 (25:16, 25:14, 25:21). Также в «Финале четырех» принимали участие белгородское «Белогорье» и новосибирский «Локомотив».

«Зенит» завоевал трофей в 11-й раз в своей истории. Также на счету «Зенита» 10 побед в чемпионате России и шесть — в Лиге чемпионов, в 2017 году казанцы выиграли клубный чемпионат мира.