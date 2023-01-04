Волейболисты минского «Строителя» потерпели поражение в матче российской Суперлиги

В среду подопечные Олега Микановича, идущие на предпоследнем месте в чемпионате, гостили у соседей по турнирной таблице — клуба «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Несмотря на практически равное по очкам положение команд, интриги в поединке не получилось. Лучшим для белорусских волейболистов стал стартовый сет, который «Строитель» проиграл со счетом 21:25. В двух последующих партиях хозяева были заметно сильнее — 25:19 и 25:14, финальный счет — 3:0.