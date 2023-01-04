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4 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» потерпели поражение в матче российской Суперлиги

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты столичного «Строителя» с поражения начали календарный год в чемпионате российской Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В среду подопечные Олега Микановича, идущие на предпоследнем месте в чемпионате, гостили у соседей по турнирной таблице — клуба «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Несмотря на практически равное по очкам положение команд, интриги в поединке не получилось. Лучшим для белорусских волейболистов стал стартовый сет, который «Строитель» проиграл со счетом 21:25. В двух последующих партиях хозяева были заметно сильнее — 25:19 и 25:14, финальный счет — 3:0.

Это поражение стало для столичного клуба 12-м в 14 матчах чемпионата. Наша команда с семью баллами занимает 15-ю позицию среди 16 коллективов Суперлиги, на одно очко опережая только «Нову» из Новокуйбышевска. Следующую игру в чемпионате России по волейболу «Строитель» проведет 7 января в гостях у третьей команды этого сезона — московского «Динамо».

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