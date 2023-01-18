Волейболисты минского «Строителя» проиграли «Локомотиву» в чемпионате России

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Сегодня на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» минчане проиграли новосибирскому «Локомотиву» со счетом 1:3 (17:25, 16:25, 25:21, 21:25). После 17 проведенных игр вице-чемпионы Беларуси имеют 7 очков и по-прежнему занимают предпоследнее, 15-е место, опережая лишь клуб «Нова» из Новокуйбышевска, у которого на один балл меньше. Свой следующий матч «Строитель» также проведет у себя дома 22 января против «Факела» из Нового Уренгоя, который сегодня победил на своей арене АСК из Нижнего Новгорода — 3:0.

Результаты других сегодняшних встреч: «Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3, «Газпром-Югра» (Сургут) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0, «Нова» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3, «Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет питерский «Зенит», у которого 53 очка, на 4 балла отстает казанский «Зенит», третьим идет московское «Динамо», у которого 47 очков.

В женском чемпионате России волейболистки «Минчанки» свой 16-й поединок проведут 20 января в «Уручье» против тульской «Тулицы». Белорусская дружина находится на 8-й позиции, набрав 18 очков, у тульской команды 25 очков и 7-е место в турнирной таблице. Впереди всех московское «Динамо», у которого 42 балла, на второй позиции калининградский «Локомотив», набравший 39 очков, по 31 баллу имеют казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.