Волейболисты «Строителя» уступили «Факелу» в чемпионате России

В игре на паркете столичного спорткомплекса «Уручье» белорусы проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя с сухим счетом 0:3 (15:25, 20:25, 22:25). После 19 проведенных игр вице-чемпионы Беларуси имеют 7 очков и занимают предпоследнее 15-е место, опережая только «Нову» из Новокуйбышевска, у которой на один балл меньше. Лидирует казанский «Зенит», у которого 55 очков, на один балл отстает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на третьей позиции московское «Динамо», имеющее 49 очков.