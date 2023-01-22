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22 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» уступили «Факелу» в чемпионате России

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» потерпели поражение в домашнем матче 19-го тура открытого чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ВК "Минск"

В игре на паркете столичного спорткомплекса «Уручье» белорусы проиграли «Факелу» из Нового Уренгоя с сухим счетом 0:3 (15:25, 20:25, 22:25). После 19 проведенных игр вице-чемпионы Беларуси имеют 7 очков и занимают предпоследнее 15-е место, опережая только «Нову» из Новокуйбышевска, у которой на один балл меньше. Лидирует казанский «Зенит», у которого 55 очков, на один балл отстает «Зенит» из Санкт-Петербурга, на третьей позиции московское «Динамо», имеющее 49 очков.

Волейболистки «Минчанки» после 16 туров женской суперлиги занимают 8-е место, имея 18 очков. Свой следующий матч чемпионки Беларуси проведут 29 января в Саратове против местного «Протона», который занимает 5-е место, набрав 33 очка.

Турнирную таблицу возглавляет московское «Динамо», которое сегодня разгромило в гостях идущий вторым калининградский «Локомотив» — 3:0. У москвичек стало 45 очков, калининградская команда отстает на 6 баллов, по 34 очка набрали казанский клуб «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

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