Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
Хоккей. КХЛ
31.01
Спартак
Сочи
34
Хоккей. КХЛ
31.01
Нефтехимик
Автомобилист
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
31.01
Северсталь
Металлург
41
Хоккей. КХЛ
31.01
Трактор
Динамо М
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
Все события
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
31 января, источник: БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч на этапе Молодежной лиги России

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ продолжается пятый этап Молодежной волейбольной лиги России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Участие в МВЛ принимают дублирующие составы команд мужской российской Суперлиги, где выступает столичный «Строитель», фарм-клубом которого является юниорская сборная Беларуси. В третьем матче пятого этапа турнира наша сборная одолела одну из лучших команд сезона — «Факел» из Нового Уренгоя. Стартовая партия закончилась в пользу хозяев (25:21), во втором сете сильнее с таким же счетом были уже белорусы. Самой напряженной выдалась третья партия: соперники доигрались до цифр 24:24, но два следующих розыгрыша остались за «Факелом». Однако на решающий отрезок игры сил у новоуренгойцев не хватило: четвертый и пятый сеты уверенно выиграли наши парни — 25:18 и 15:9.

Ранее в рамках текущего этапа МВЛ команда Беларуси уступила новосибирскому «Локомотиву-СШОР» (1:3) и обыграла «Беркутов Урала» из Уфы (3:0). После 27 матчей сезона наша юниорская сборная с 30 очками располагается на 10-й позиции среди 16 команд турнира. 2 февраля белорусов ожидает повторный поединок против «Локомотива-СШОР».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь