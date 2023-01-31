Юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч на этапе Молодежной лиги России

Участие в МВЛ принимают дублирующие составы команд мужской российской Суперлиги, где выступает столичный «Строитель», фарм-клубом которого является юниорская сборная Беларуси. В третьем матче пятого этапа турнира наша сборная одолела одну из лучших команд сезона — «Факел» из Нового Уренгоя. Стартовая партия закончилась в пользу хозяев (25:21), во втором сете сильнее с таким же счетом были уже белорусы. Самой напряженной выдалась третья партия: соперники доигрались до цифр 24:24, но два следующих розыгрыша остались за «Факелом». Однако на решающий отрезок игры сил у новоуренгойцев не хватило: четвертый и пятый сеты уверенно выиграли наши парни — 25:18 и 15:9.
Ранее в рамках текущего этапа МВЛ команда Беларуси уступила новосибирскому «Локомотиву-СШОР» (1:3) и обыграла «Беркутов Урала» из Уфы (3:0). После 27 матчей сезона наша юниорская сборная с 30 очками располагается на 10-й позиции среди 16 команд турнира. 2 февраля белорусов ожидает повторный поединок против «Локомотива-СШОР».