Юниорская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч на этапе Молодежной лиги России

Участие в МВЛ принимают дублирующие составы команд мужской российской Суперлиги, где выступает столичный «Строитель», фарм-клубом которого является юниорская сборная Беларуси. В третьем матче пятого этапа турнира наша сборная одолела одну из лучших команд сезона — «Факел» из Нового Уренгоя. Стартовая партия закончилась в пользу хозяев (25:21), во втором сете сильнее с таким же счетом были уже белорусы. Самой напряженной выдалась третья партия: соперники доигрались до цифр 24:24, но два следующих розыгрыша остались за «Факелом». Однако на решающий отрезок игры сил у новоуренгойцев не хватило: четвертый и пятый сеты уверенно выиграли наши парни — 25:18 и 15:9.