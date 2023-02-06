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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В Турции под завалами оказались 14 волейболисток и десятки борцов

Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции прошло сильнейшее землетрясение, в результате которого произошло обрушение зданий.

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Источник: AP 2022

В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбе спортсменок на данный момент ничего не известно. Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов, сообщает Fanatik.

В другом городе Кахраманмараш под завалы попали 30−40 спортсменов из борцовского клуба.

«Здание, в котором находились 30−40 наших борцов в борцовском клубе в Кахраманмараше, также было разрушено… Наши спортсмены лежат под завалами. Ждем срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль на своей странице в социальной сети.

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