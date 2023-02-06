В Турции под завалами оказались 14 волейболисток и десятки борцов

В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбе спортсменок на данный момент ничего не известно. Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов, сообщает Fanatik.

В другом городе Кахраманмараш под завалы попали 30−40 спортсменов из борцовского клуба.