В Турции под завалами оказались 14 волейболисток и десятки борцов
Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции прошло сильнейшее землетрясение, в результате которого произошло обрушение зданий.
Ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции прошло сильнейшее землетрясение, в результате которого произошло обрушение зданий.
В провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды «Хатай». О судьбе спортсменок на данный момент ничего не известно. Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды «Малатья Метрополитен Беледиеспор», известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов, сообщает Fanatik.
В другом городе Кахраманмараш под завалы попали 30−40 спортсменов из борцовского клуба.
«Здание, в котором находились 30−40 наших борцов в борцовском клубе в Кахраманмараше, также было разрушено… Наши спортсмены лежат под завалами. Ждем срочной помощи», — написал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Таха Акгюль на своей странице в социальной сети.