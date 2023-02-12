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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Турции при землетрясении погибли 34 человека из волейбольной команды

АФИНЫ, 12 фев — РИА Новости. В турецком городе Адыямане во время землетрясения погибли 34 члена волейбольной команды турок-киприотов из города Фамагуста, сообщило кипрское издание газеты «Катимерини».

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фотография

Тела погибших найдены в отеле города, поиски ещё одного участника команды продолжаются.

Всего жертвами землетрясения в Турции стали 47 турок-киприотов, сообщает газета.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 24,6 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

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