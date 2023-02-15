Волейболисты минского «Строителя» проиграли в матче чемпионата России

В матче 22-го тура чемпионата наша команда на выезде встречалась с «Уралом» из Уфы. Первый сет проходил на равных: соперники дошли до счета 20:20, но в концовке чуть удачливее оказались хозяева — 25:23. Вторую партию уфимцы выиграли уже с преимуществом в семь мячей (25:18), а вот в третьем отрезке минчане снова боролись до последних розыгрышей. Увы, продлить поединок как минимум на сет гости не смогли, в итоге — 22:25 и пятое подряд поражение «Строителя» со счетом 0:3 по сетам.