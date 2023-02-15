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15 февраля, источник: БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» проиграли в матче чемпионата России

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный «Строитель» потерпел двадцатое поражение в регулярном чемпионате российской волейбольной Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 22-го тура чемпионата наша команда на выезде встречалась с «Уралом» из Уфы. Первый сет проходил на равных: соперники дошли до счета 20:20, но в концовке чуть удачливее оказались хозяева — 25:23. Вторую партию уфимцы выиграли уже с преимуществом в семь мячей (25:18), а вот в третьем отрезке минчане снова боролись до последних розыгрышей. Увы, продлить поединок как минимум на сет гости не смогли, в итоге — 22:25 и пятое подряд поражение «Строителя» со счетом 0:3 по сетам.

Подопечные Олега Микановича продолжают замыкать турнирную таблицу российской Суперлиги: в активе нашей команды всего две победы в двадцати двух матчах и семь набранных баллов. Следующий поединок в мужском чемпионате России белорусский клуб проведет в ближайшее воскресенье — во дворец спорта «Уручье» пожалует «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча 9-й и 16-й команд сезона стартует в 19.00.

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