Волейболисты минского «Строителя» проиграли в матче чемпионата России
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный «Строитель» потерпел двадцатое поражение в регулярном чемпионате российской волейбольной Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный «Строитель» потерпел двадцатое поражение в регулярном чемпионате российской волейбольной Суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 22-го тура чемпионата наша команда на выезде встречалась с «Уралом» из Уфы. Первый сет проходил на равных: соперники дошли до счета 20:20, но в концовке чуть удачливее оказались хозяева — 25:23. Вторую партию уфимцы выиграли уже с преимуществом в семь мячей (25:18), а вот в третьем отрезке минчане снова боролись до последних розыгрышей. Увы, продлить поединок как минимум на сет гости не смогли, в итоге — 22:25 и пятое подряд поражение «Строителя» со счетом 0:3 по сетам.
Подопечные Олега Микановича продолжают замыкать турнирную таблицу российской Суперлиги: в активе нашей команды всего две победы в двадцати двух матчах и семь набранных баллов. Следующий поединок в мужском чемпионате России белорусский клуб проведет в ближайшее воскресенье — во дворец спорта «Уручье» пожалует «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встреча 9-й и 16-й команд сезона стартует в 19.00.