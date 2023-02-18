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12:01 (мск), источник: ТАСС

Олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на 2 года

Бывший игрок наказан за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Ильиных дисквалифицирован с 13 января 2023 года до 12 января 2025 года.

«Он вместе с Дмитрием Мусэрским проходил по списку [Григория] Родченкова (бывшего главы московской антидопинговой лаборатории — прим. ТАСС), — сказал Яременко. — Но Мусэрский решил в итоге пойти на соглашение, в отличие от Ильиных. Поэтому первый уже играет, а второго только недавно дисквалифицировали на 24 месяца — через полтора года после начала слушания дела. Медали Олимпиады-2012 Ильиных точно не лишится, так как проба, из-за которой вынесли наказание, была взята на чемпионате России 2013 года».

Олимпийский чемпион Мусэрский был дисквалифицирован на 9 месяцев — с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. В настоящее время он выступает за японский клуб «Сантори Санбёрдс».

Ильиных 36 лет, он завершил карьеру осенью 2021 года, а в декабре занял пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».

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