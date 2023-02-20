Российский волейболист умер в возрасте 20 лет
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.
«Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию, и все это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня», — говорится в сообщении.
Осипов завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата Европы 2019 года в паре с Анатолием Василенко.