Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Валенсия
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон
Оттава
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Флорида
Анахайм
22
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
83
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Северсталь
23
Хоккей. НХЛ
21.02
Питтсбург
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.02
Рейнджерс
Виннипег
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Барыс
43
Все события
17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский волейболист умер в возрасте 20 лет

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Бронзовый призер юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов скончался в возрасте 20 лет, сообщается в Telegram-канале Всероссийской федерации волейбола.

Наверх
Источник: Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола

«Шесть дней назад Ваня попал в страшную аварию, и все это время боролся за жизнь в коме. Врачи не смогли спасти парня», — говорится в сообщении.

Осипов завоевал бронзовую медаль юношеского чемпионата Европы 2019 года в паре с Анатолием Василенко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о состоянии Костомарова после поражения части мозга
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь