18-летняя российская волейболистка скончалась после ДТП

Абрамова была в одной машине с бронзовым призером юношеского чемпионата Европы по пляжному волейболу Иваном Осиповым, о смерти которого сообщалось 20 февраля. 20-летний спортсмен провел шесть дней в коме, однако врачам не удалось его спасти.