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16:18 (мск), источник: ТАСС

Сборная Китая по волейболу отменила матчи против российских клубов

Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборных Китая по волейболу против мужских и женских клубов из России отменены по инициативе китайской стороны. Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Эти матчи не состоятся», — сказал Яременко.

Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель нынешнего года.

8 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

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