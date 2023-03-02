Сборная Китая по волейболу отменила матчи против российских клубов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборных Китая по волейболу против мужских и женских клубов из России отменены по инициативе китайской стороны. Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Эти матчи не состоятся», — сказал Яременко.

Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель нынешнего года.