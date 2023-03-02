Сборная Китая по волейболу отменила матчи против российских клубов
Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель.
Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборных Китая по волейболу против мужских и женских клубов из России отменены по инициативе китайской стороны. Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
«Эти матчи не состоятся», — сказал Яременко.
Товарищеские встречи сборных Китая против российских клубов были запланированы на апрель нынешнего года.
8 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.