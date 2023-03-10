Яременко: сборные России по волейболу могут попасть на Олимпиаду по рейтингу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по волейболу могут попасть на Олимпийские игры, несмотря на исключение из состава участников квалификации, так как имеют высокий рейтинг. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Мы понимали, что не будем играть в отборочных матчах, это было ясно на момент жеребьевки, ничего нового для нас тут нет, ситуация не поменялась. На момент, когда были установлены группы, назначены города проведения, мы уже были исключены из отбора. У нас есть время до конца года, если решение о допуске российских спортсменов будет принято, мы должны пройти по рейтингу», — сказал Яременко.