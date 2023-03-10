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18:14 (мск), источник: ТАСС

Яременко: сборные России по волейболу могут попасть на Олимпиаду по рейтингу

В пятницу Международная федерация волейбола подтвердила отсутствие мужской и женской сборных России в числе участников олимпийской квалификации.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по волейболу могут попасть на Олимпийские игры, несмотря на исключение из состава участников квалификации, так как имеют высокий рейтинг. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

В пятницу Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила отсутствие мужской и женской сборных России в числе участников олимпийской квалификации.

«Мы понимали, что не будем играть в отборочных матчах, это было ясно на момент жеребьевки, ничего нового для нас тут нет, ситуация не поменялась. На момент, когда были установлены группы, назначены города проведения, мы уже были исключены из отбора. У нас есть время до конца года, если решение о допуске российских спортсменов будет принято, мы должны пройти по рейтингу», — сказал Яременко.

В конце октября о непопадании российских волейбольных сборных в число участников квалификации на Олимпиаду сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). 28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта 2022 года призыву МОК последовала FIVB и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

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