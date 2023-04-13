18-летняя итальянская волейболистка выпала из окна и разбилась насмерть
Волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла в возрасте 18 лет. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла в возрасте 18 лет. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, спортсменка разбилась насмерть, выпав из окна гостиничного номера в Стамбуле (Турция). Отмечается, что днем ранее клуб со счетом 0−3 уступил турецкому «Эджзаджибаши» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.
На счету Итумы победа на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Италии. Тренер национальной команды Мауро Берруто выразил соболезнования в связи с гибелью спортсменки.