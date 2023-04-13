18-летняя итальянская волейболистка выпала из окна и разбилась насмерть

По информации источника, спортсменка разбилась насмерть, выпав из окна гостиничного номера в Стамбуле (Турция). Отмечается, что днем ранее клуб со счетом 0−3 уступил турецкому «Эджзаджибаши» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.