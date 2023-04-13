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15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

18-летняя итальянская волейболистка выпала из окна и разбилась насмерть

Волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума погибла в возрасте 18 лет. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: ЖВК "Новара"

По информации источника, спортсменка разбилась насмерть, выпав из окна гостиничного номера в Стамбуле (Турция). Отмечается, что днем ранее клуб со счетом 0−3 уступил турецкому «Эджзаджибаши» и не смог выйти в финал Лиги чемпионов.

На счету Итумы победа на молодежном чемпионате Европы в составе сборной Италии. Тренер национальной команды Мауро Берруто выразил соболезнования в связи с гибелью спортсменки.

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