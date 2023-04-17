«Динамо» во 2-й раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу

В первом матче «Динамо» одолело «Зенит» только на тай-брейке со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

Счёт в серии до трёх побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 24 апреля. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый — 28 апреля в Москве.