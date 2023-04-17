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17 апреля, источник: Чемпионат.com

«Динамо» во 2-й раз обыграло санкт-петербургский «Зенит» в полуфинале ЧР по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» одержали вторую победу над санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

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Источник: Волейбольный клуб "Динамо" (Москва)

Матч в столице завершился победой хозяев со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).

В первом матче «Динамо» одолело «Зенит» только на тай-брейке со счётом 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

Счёт в серии до трёх побед стал 2−0 в пользу «Динамо». Третий матч пройдёт в Санкт-Петербурге 24 апреля. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый — 28 апреля в Москве.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч

«Динамо (Москва) — “Зенит” (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:15)

Счёт в серии — 2−0.

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