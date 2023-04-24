Московское «Динамо» и «Зенит-Казань» сыграют в финале чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» на выезде обыграло петербургский «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу и вышло в финал турнира. Встреча прошла в понедельник.

Игра завершилась со счетом 3−0 (25:19, 36:34, 25:23). «Динамо» выиграло серию со счетом 3−0.

Первым финалистом ранее стала команда «Зенит-Казань», обыгравшая в полуфинальной серии новосибирский «Локомотив» со счетом 3−1. «Зенит-Казань» является самым титулованным клубом чемпионата России, команда выиграла 10 титулов. В последний раз казанцы побеждали в 2018 году. «Динамо» становилось чемпионом России в последних двух сезонах, всего команда выиграла четыре титула.

«Зенит-Казань» в регулярном чемпионате занял первое место, «Динамо» — второе. Первый матч финальной серии до трех побед пройдет 1 мая в Казани. Петербургский «Зенит» и «Локомотив» встретятся в серии за третье место. Первая игра пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге.