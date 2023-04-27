Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира

Турецкий сайт Milliyet со ссылкой на другие источники представил топ-20 самых богатых волейболисток мира. В этом рейтинге нашлось место и популярной казахстанке Сабине Алтынбековой. Она расположилась на 11-м месте, передают Vesti.kz.