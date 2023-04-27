Сабина Алтынбекова попала в список самых богатых волейболисток мира

Отмечается, что были учтены суммы, полученные от клубов, спонсорских доходов и инвестиций в недвижимость.
Топ-20 выглядит так:
20. Клара Перич/1,8 миллиона долларов
19. Изабель Хок/2,1 миллиона долларов
18. Келси Робинсон/2,9 миллиона долларов
17. Саори Кимура/3,2 миллиона долларов
16. Тияна Бошкович/3,4 миллиона долларов
15. Джордан Куинн Ларсон/3,7 миллиона долларов
14. Зехра Гюнеш/4 миллиона долларов
13. Эбрар Каракурт/4,2 миллиона долларов
12. Наталия Гончарова/4,4 миллиона долларов
11. Сабина Алтынбекова/4,7 миллиона долларов
10. Саманта Брисио Рамос/4,7 миллиона долларов
9. Бренда Кастильо/6 миллионов долларов
8. Фабиана Клаудино/6,9 миллиона долларов
7. Ким Ен Кен/7 миллионов долларов
6. Юлия Герасимова/7 миллионов долларов
5. Паола Эгону/7,3 миллиона долларов
4. Таиса Дахер Паллези/7,7 миллиона долларов
3. Габриэла Гимараес/8,8 миллиона долларов
2. Жаклин Карвальо/9,1 миллиона долларов
1. Шела Кастро/12 миллионов долларов.
Алтынбекова выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ, этот клуб стал победителем национального чемпионата.