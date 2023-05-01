«Получаю удовольствие от работы». Николай Карполь — о рекорде Гиннесса и счастье

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Николай Карполь, которому 1 мая исполнилось 85 лет, является самым титулованным тренером в истории волейбола, ему также принадлежит рекорд Гиннесса — он дольше других беспрерывно работал главным тренером с одним клубом. О своем тренерском пути и планах на будущее Карполь рассказал ТАСС.

Карполь возглавил «Уралочку» в 1969 году и ни разу не покидал клуб. В преддверии 80-летия специалист утверждал, что собирается проработать еще два-три года. С этого момента прошло пять лет, но Карполь продолжает активную работу на тренерском поприще и ставить новые цели.

«Рекорд Гиннесса по работе с одним клубом был у одного канадского тренера, — сказал Карполь. — Он работал с 1900 по 1950 год. Я сейчас его превзошел на четыре года, это же хорошо. Теперь цель — сохранить и сберечь команду. Ситуация в этом году у нас непростая — мы не попали даже в плей-офф, хотя планировали там быть. Но мы выстояли, и на следующий сезон нужно быть лучше».

Карполь признался, что продолжает получать удовольствие от каждодневной тренерской работы.

«Этот год я постараюсь еще отработать. Может быть, кто-то придет из новых тренеров на мое место. А второго тренера я взял хорошего, правда он пока не готов быть главным. И уже с 15 мая у нас начнутся сборы в Нижнем Тагиле, я отдохну как раз месяц, и все будет отлично», — заявил тренер.

Главным человеком в «Уралочке» для Карполя всегда был его бессменный помощник Валентин Волков, с которым они проработали уже 51 год.

«Самый главный человек у меня — мой помощник, это Валентин Волков. Он у меня водитель, работает со мной 51 год. И наше отличие от других клубов в том, что, по моему мнению, команда должна быть при базовом предприятии. Мы сейчас встречаемся с коллективом, посещаем цеха комбината (генеральным спонсором клуба является горно-металлургическая компания “Евраз” — прим. ТАСС). Чтобы игроки чувствовали ответственность перед людьми», — рассказал Карполь.

Главное для женщин — внимание

В 1959 году Карполь создал в Нижнем Тагиле мужской волейбольный клуб из учащихся местного педагогического техникума. Уже через год ему поступило предложение возглавить женскую волейбольную команду свердловского областного отделения добровольного спортивного общества «Трудовые резервы». С 1963 года он также тренировал и женскую сборную РСФСР «Трудовые резервы».

«Для женщин важно, чтобы тренер проявлял к ним внимание, — объяснил Карполь, рассуждая об отличиях в работе с мужскими и женскими командами. — Многие тренеры, может быть, этого не понимают, но те, кто понимает, добиваются успеха. А у мужчин главная мотивация — деньги, хотя и женщины приближаются к этому. Но все равно они играют хорошо, когда к ним хорошее отношение, — важна и сплоченность команды».

«Главная особенность — с мужчинами можно работать долгое время, они сейчас играют примерно до 35 лет, — продолжил Карполь. — А женщины должны рожать, управлять ими гораздо сложнее. Когда они выходят замуж, появляется семья, где они играют главную роль, и мотивация уже идет туда, а нам приходится проводить ротацию. Кстати, я за все эти годы ни разу никого не оштрафовал! Считаю, что это не метод, но вот пожурить, чтобы чувствовали моральную ответственность, — это важнее».

При Карполе «Уралочка» стала одним из наиболее успешных женских волейбольных клубов страны. Он 25 раз приводил команду к победе в чемпионатах СССР и России, восемь раз — в Кубке европейских чемпионов. Четырежды выигрывал с «Уралочкой» серебряные медали первенств СССР и России, восемь раз — бронзовые. Залогом подобных достижений стало не только тренерское искусство Карполя, но и его умение мотивировать игроков и зарядить их эмоциями в ключевые моменты.

«Огромную роль играет концентрация внимания, важно добиться того, чтобы люди были сконцентрированы и работали на одной волне, — рассказал тренер. — Это позволяет мне моя натура или мое нервное состояние. Важно добиться того, чтобы команда была управляема, чтобы игроки слышали тренера. Поэтому я иногда бываю эмоциональным, но последние годы, несмотря на напряжение, удается быть более сдержанным. В этом сезоне я так или иначе еще останусь, но буду вести переговоры с руководством, чтобы найти кого-то на мое место».

Рассуждая о счастье, Карполь признался, что считает себя счастливым человеком в работе, но в личной жизни не обошлось без сложностей.

«В деле я, конечно, счастливый человек, — сказал собеседник агентства. — Что касается семьи, то были сложности. Прежде всего, 30 лет назад у меня погиб сын и его жена. Мне пришлось воспитывать их сына, я готовил его к себе в помощники. Но что-то не совсем сложилось. А в тренерском отношении всегда все было хорошо».

«Никогда не брали готовых игроков»

Карполь по-прежнему принимает активное участие в работе с «Уралочкой». «Конечно, я получаю удовольствие. Недавно я потерял тренера, сейчас взял нового помощника. На утренние тренировки я не ходил, а посещал вечерние, где наигрывается тактика», — отметил Карполь.

«Мы всегда старались создавать коллективы под себя, брать людей и учить. Никогда не брали готовых игроков, под которых нужно приспосабливать себя. И сейчас мы стараемся делать так, чтобы игроки воспринимали команду», — добавил тренер.

Юбиляр рассказал, что общался со многими прославленными тренерами и поддерживает отношения с коллегами из-за границы.

«Мы были хорошо знакомы и с Константином Бесковым, и с Виктором Тихоновым, и с Валерием Лобановским, мы также встречались на всесоюзных соревнованиях тренеров. Но из той плеяды тренеров, которых я причисляю к специалистам высочайшего класса, остался только Александр Кузнецов из велоспорта. Мы проводили встречи, общались, разговаривали, в том числе и на темы подготовки команд. Мы ведь всегда тренировались в Алуште, там был специальный климат, который позволял восстанавливаться без медицинских препаратов, а с Бесковым мы там и познакомились», — поведал Карполь.

«Я контактирую с коллегами из-за границы, с теми же кубинцами или с тринидадцами. В основном с тренерами и федерациями. Недавно мы назначали нового тренера сборной, Зорана Терзича из Сербии, я сказал, что поддерживаю его кандидатуру, а главное — поддерживаю из-за того, что он почти в совершенстве знает русский язык, — подчеркнул тренер. — Считаю, что тренер сборной должен знать язык. Сейчас он будет работать в Казани, я этому рад, хотя на заседании президиума я прямо предложил, что если нужно будет место, то я готов уступить Терзичу свое».

О Карполе

Николай Карполь стал работать тренером в 1959 году. Всего за тренерскую карьеру он сумел дважды выиграть Олимпийские игры (1980, 1988), один раз — чемпионат мира (1990), семь раз — чемпионат Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Он 11 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России. Восемь раз побеждал в Кубке европейских чемпионов, трижды — в Кубке СССР. Помимо этого, в его активе три серебряные медали Олимпийских игр и три бронзовые награды чемпионатов мира.