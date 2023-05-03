Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию

В мае 2022 года исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Монталво.

Воронкову 55 лет. Он возглавлял «Локомотив» с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским «Кузбассом», краснодарским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом», с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.