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16:06 (мск), источник: ТАСС

Оскорбившему кубинскую волейболистку тренеру Воронкову смягчили дисквалификацию

Специалист может вернуться к работе с 19 мая.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала условным второй год дисквалификации тренера Андрея Воронкова за оскорбление кубинской спортсменки Аиламы Монталво. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать, — сказал Яременко. — В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен».

В мае 2022 года исполнительный комитет ВФВ принял решение дисквалифицировать Воронкова, тогда возглавлявшего калининградский «Локомотива», на два года за оскорбительное высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Монталво.

Воронкову 55 лет. Он возглавлял «Локомотив» с 2018 по 2022 год, дважды привел команду к победе в чемпионате России. С 2013 по 2015 год он был главным тренером мужской сборной России, с которой стал чемпионом Европы и победителем Мировой лиги в 2013 году. Также специалист работал с кемеровским «Кузбассом», краснодарским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом», с которым выиграл два Кубка России (2010, 2011) и Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

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