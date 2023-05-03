Российский гигант феерит в Японии после допинг-скандала. Мусэрский забрал личные награды

Источник: ВК «САНТОРИ САНБЁРДЗ»

Кажется, против него в Японии тяжело найти противоядие: игрок за 2,19 см уничтожает в диагонали уже пятый год. Но Дмитрий Мусэрский не смог вместе с «Сантори» взять третий подряд титул чемпиона страны. Клуб нашего великана остановил «Нагоя»: с праймовым поляком Бартошем Куреком они вынесли многократных чемпионов, отомстив тем за прошлогодний финал, — 25:23, 25:18, 28:26.

Переезд в Азию и бан из-за допинга

Олимпийский чемпион Лондона выступает за «Сантори» с 2018 года. Тот трансфер многие восприняли как некий вызов: десять лет в одном, хоть и любимом клубе «Белогорье», казались вечностью — нужно было что-то менять. А в Японии и платят отлично, и уровень жизни высокий. Правда, быт из-за габаритов спортсмена порой вызывал трудности. Да и частые удивлённые взгляды на себе немного смущали. О чём, кстати, первое время Дмитрий снимал ролики. Получалось смешно.

Но для профессионала дискомфорт ушёл на второй план — мастерство он доказывал на площадке. В прошлом сезоне Мусэрский помог команде во второй раз подряд выиграть чемпионат Японии, а также завоевать серебро клубного чемпионата Азии. Хотя и ворвался Дмитрий в лигу в середине сезона, спустя семь месяцев после отстранения из-за допинг-скандала. О странной попытке профессора Григория Родченкова «защитить» Дмитрия мы уже рассказывали: тот скрыл две положительные пробы с метилгексанамином и от россиянина, и от ВАДА. Так что наказание волейболист понёс уже в 2021-м, когда всё и вскрылось.

После вынесения решения Мусэрский опубликовал заявление, а потом не общался с журналистами — в клубе его оградили от лишних вопросов, а ещё проявили максимальное доверие и участие: как признавался сам Дмитрий, ни одного косого взгляда от сокомандников и коллег он не заметил. «Все люди, которые мне писали, звонили, с которыми я общался, никто ни одного отрицательного отзыва не сказал о ситуации».

А ответ руководства «Сантори» вновь подарил ему надежду и цель на ближайшее время — вернуться в команду после отбытия дисквалификации. В Японии, несмотря на щепетильное отношение к допингу, Мусэрского ждали, хотя и на время заменили россиянина другим иностранцем.

Источник: ВК «САНТОРИ САНБЁРДЗ»

И клуб обещание сдержал: в первом матче после дисквала диагональный привёл команду к победе над «Нагоя» со счётом 3:2 — набрал 36 очков. А потом и вовсе — к золоту лиги. Хотя и отмечал, что камбэк дался ему непросто.

«Было очень тяжело, потому что все команды были уже на ходу. Я чувствовал большую разницу в уверенности, в форме. Я хоть и тренировался с командой, но тренировки от игр отличаются. Без игр на протяжении 6−8 месяцев… Это даёт о себе знать. Тяжело было заново вкатываться. Когда только-только начал набирать форму, у нас 13 человек из команды, включая тренера, заболели “короной”. И на две недели мы выпали из игрового и тренировочного режима. Это был ещё один удар. Затем, уже с последствиями вируса, начали заново с командой набирать форму», — говорил Мусэрский в интервью «Чемпионату».

Путь к финальному матчу

Как и ожидалось, чемпионство уже в этом сезоне разыграли два топа лиги: «Нагоя» закончил регулярку первым, клуб Мусэрского — вторым. Разделили их четыре очка: у лидеров на одну победу больше, а поражений — на одно меньше. Так как в V-лиге всего десять клубов, играли в чемпионате они друг с другом четыре раза, и тут равенство — 2:2. Поэтому титульный матч был особенно принципиальным.

Источник: ВК «САНТОРИ САНБЁРДЗ»

И в «золотом» матче 34-летний Мусэрский набрал 22 очка — неожиданно средний показатель для него. Он реализовал 21 из 47 атак (44%) и единожды «зачехлил» соперника блоком. Но главным героем финала стал его польский визави Бартош Курек, набравший 32 очка. Диагональный реализовал 27 из 46 атак (59%), сделал эйс и поставил четыре блока. И помог «Нагоя» взять чемпионский титул впервые с 2016 года. Курек вообще был признан и MVP чемпионата Японии. Мусэрский же получил две индивидуальные награды по итогам сезона — «За боевой дух» и «За честную игру». Кроме того, вошёл в шестёрку лучших игроков турнира — в четвёртый раз в карьере.

Карьера в «Сантори» и мировые топы

До победной кампании-2020/2021 и серебра в этом сезоне «Сантори» в последний раз выигрывал чемпионский титул в сезоне-2006/2007. Кстати, об этом говорят командные свитшоты — на спинах игроков указано всё «золотое» прошлое команды: титул они брали в 1995-м, 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2003-м, 2004-м, 2007-м, 2021-м и 2022-м.

Любопытно, что игру, а особенно атаку в Японии делают топовые легионеры: поляк Бартош Курек отвечает за нападение сильнейшего в лиге «Нагоя», венгерский диагональный Кристиан Падар, выступавший когда-то за российский «Факел», помогает «Торей Эрроус», канадский доигровщик Шерон Вернон-Эванс — «Осаке Сакаи». В топ-15 результативных игроков лиги почти нет местных, но присутствуют поляк Михал Кубяк, словенец Тине Урнаут и американец Аарон Расселл — все сборники своих стран.