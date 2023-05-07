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20:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» стал чемпионом России по волейболу

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Волейболисты казанского «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо».

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Источник: Спорт РИА Новости

Третий матч серии, прошедший в воскресенье в Москве, завершился со счетом 3−2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13) в пользу гостей.

«Зенит» выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. Казанская команда стала чемпионом России в 11-й раз в истории и впервые с 2018 года. Она является рекордсменом по этому показателю. «Зенит» оформил «золотой дубль» — в декабре 2022 года команда завоевала Кубок страны.

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