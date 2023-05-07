Казанский «Зенит» стал чемпионом России по волейболу

Третий матч серии, прошедший в воскресенье в Москве, завершился со счетом 3−2 (23:25, 23:25, 25:17, 30:28, 15:13) в пользу гостей.

«Зенит» выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. Казанская команда стала чемпионом России в 11-й раз в истории и впервые с 2018 года. Она является рекордсменом по этому показателю. «Зенит» оформил «золотой дубль» — в декабре 2022 года команда завоевала Кубок страны.