Красавица-волейболистка разделась до нижнего белья, показав мужчинам свои пышные формы в честь праздника

Красавица-волейболистка Кристина Устинова, которая в ноябре 2020 года объявила о завершении карьеры в 28-летнем возрасте после серьезной травмы, разделась до нижнего белья, показав мужчинам свои пышные формы в честь праздника. Соответствующую фотографию 30-летняя девушка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 55,1 тыс. подписчиков.