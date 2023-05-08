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14:38 (мск), источник: Sport24

Красавица-волейболистка разделась до нижнего белья, показав мужчинам свои пышные формы в честь праздника

Красавица-волейболистка Кристина Устинова, которая в ноябре 2020 года объявила о завершении карьеры в 28-летнем возрасте после серьезной травмы, разделась до нижнего белья, показав мужчинам свои пышные формы в честь праздника. Соответствующую фотографию 30-летняя девушка опубликовала в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 55,1 тыс. подписчиков.

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Источник: Sport24

«Сегодня в Казахстане мы празднуем День защитника Отечества. Я поздравляю вас, дорогие наши мужчины. В этот значимый день желаю богатырского здоровья, сил, благополучия, счастья, любви. Оставайтесь всегда доблестными, полными энергии, решительности, страсти. Пусть каждый день будет наполнен героическими событиями, уютом и счастьем», — написала Кристина в подписи к фото.

Подписчики Кристины оставляют в комментариях сообщения подобного характера:

  • Так приятно получать поздравления от такой шикарной женщины
  • Спасибо, Кристюш
  • В честь праздника так и хочется тебя в подарок на ночь
  • О такой девушке можно только мечтать
  • Ты секси
  • Очень красивая
  • БомБяжка

Кристина родилась в Читинской области и играла за юношескую сборную России, а в 2017 году получила гражданство Казахстана и стала выступать за казахстанскую национальную команду. В волейбольном мире она более известна под фамилией Карапетян.

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